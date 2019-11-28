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НОВОСТИ

КС РФ запретил работодателю навязывать сотрудникам дополнительные трудовые функции

20:00 28.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Конституционный суд запретил работодателю навязывать сотрудникам дополнительные трудовые функции, сообщает Эхо Москвы.

Согласно постановлению КС, также нельзя увольнять работника за отказ эти функции выполнять. Документ опубликован на сайте суда.

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