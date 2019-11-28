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Валентина Матвиенко поддержала идею объявить 31 декабря выходным

21:20 28.11.2019 Источник: Интерфакс

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение сделать 31 декабря выходным днем.

"Я против избыточного расширения выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике, но мне кажется, это тот день, который можно было бы сделать выходным", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По ее словам, если такое решение будет принято Государственной думой, она его поддержит.

"Но при этом Министерство труда должно посмотреть, чтобы это не привело к увеличению общего количества выходных дней. У нас их, в общем-то, достаточно много, так что я поддерживаю", - сказала она.

Ранее в четверг стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня.

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