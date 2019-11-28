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В Госдуме предложили сделать психиатрическое обследование учителей и преподавателей обязательным

22:00 28.11.2019 Источник: Интерфакс

Психические расстройства должны стать препятствием при приеме на работу педагогов не только дошкольных учреждений, но и средней школы и высших учебных заведений, считают в Госдуме.

Соответствующий законопроект (848151-7), подготовленный депутатами из фракции "Единая Россия" Гаджиметом Сафаралиевым и Евгением Марченко, размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палата парламента РФ.

Депутаты предлагают включить в число обязательных условий для занятия педагогической деятельностью психиатрическое освидетельствование соискателя на должность.

В настоящее время постановлением правительства предусмотрен перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, напоминают авторы законопроекта.

В этом перечне в качестве общих медицинских психиатрических противопоказаний для работников учебно-воспитательных и дошкольных учреждений, домов ребенка, детских домов, школ-интернатов и интернатов при школах указаны хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в частности, эпилепсия.

Освидетельствование работника проводится с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению профессиональной деятельности не реже одного раза в пять лет.

Депутаты предлагают расширить указанный список профессиональных ограничений с точки зрения психического здоровья для педагогов средней и высшей школы.

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