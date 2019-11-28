Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
22:40 28.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Президент США отпраздновал День Благодарения вместе с американскими военнослужащими на авиабазе «Баграм», расположенной севернее Кабула, сообщает агентство «Рейтер».
Трамп также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Американский лидер заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с талибами по урегулированию ситуации в стране.
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