22:40 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Президент США отпраздновал День Благодарения вместе с американскими военнослужащими на авиабазе «Баграм», расположенной севернее Кабула, сообщает агентство «Рейтер».

Трамп также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Американский лидер заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с талибами по урегулированию ситуации в стране.

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