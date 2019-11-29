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НОВОСТИ

Делегация Украины пыталась сорвать выступление РФ на форуме в ООН

09:00 29.11.2019 Источник: RNS

Делегация Украины провоцировала срыв выступления представителя от России на форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«В ходе доклада люди, на первый взгляд, взрослые, позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу. Некоторые украинские представители были даже готовы затеять драку», — цитирует его «РИА Новости».

Бальбек в своем заявлении подчеркнул, что украинская делегация продемонстрировала на мероприятии «дикость и презрение» к ценностям демократии, главная из которых — свобода высказываний.  RNS

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