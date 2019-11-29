На Дальнем Востоке завершено строительство автомобильного моста через Амур
09:05 29.11.2019 Источник: РБК
На Дальнем Востоке завершено строительство моста через Амур. Первый автомобильный трансграничный мост соединил Благовещенск и китайский Хэйхэ. Подготовка к строительству шла более 20 лет, проект оценивался почти в 19 млрд руб.
Строительство автомобильного моста в районе российского города Благовещенск и китайского города Хэйхэ завершено, доклад о завершении работ приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов.
Длина моста — 1080 метров. Российская и китайская стороны построили по 540 метров. Две части соединили в мае 2019 года. Общая протяженность мостового перехода — чуть больше 20 км. В эксплуатацию мост будет введен весной 2020 года. РБК
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