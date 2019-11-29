0
0
49
НОВОСТИ

На Дальнем Востоке завершено строительство автомобильного моста через Амур

09:05 29.11.2019 Источник: РБК

На Дальнем Востоке завершено строительство моста через Амур. Первый автомобильный трансграничный мост соединил Благовещенск и китайский Хэйхэ. Подготовка к строительству шла более 20 лет, проект оценивался почти в 19 млрд руб.

Строительство автомобильного моста в районе российского города Благовещенск и китайского города Хэйхэ завершено, доклад о завершении работ приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов

Длина моста — 1080 метров. Российская и китайская стороны построили по 540 метров. Две части соединили в мае 2019 года. Общая протяженность мостового перехода — чуть больше 20 км. В эксплуатацию мост будет введен весной 2020 года.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 29.11.2019
В РФ предложили увеличить время продажи отечественного вина
0
30
09:00 29.11.2019
Делегация Украины пыталась сорвать выступление РФ на форуме в ООН
0
81
22:40 28.11.2019
Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
0
549
22:00 28.11.2019
В Госдуме предложили сделать психиатрическое обследование учителей и преподавателей обязательным
0
550
21:20 28.11.2019
Валентина Матвиенко поддержала идею объявить 31 декабря выходным
0
580
20:40 28.11.2019
Шахматная олимпиада и турнир претендентов в России подпадают под исключение WADA - FIDE
0
585
20:00 28.11.2019
КС РФ запретил работодателю навязывать сотрудникам дополнительные трудовые функции
0
623
19:20 28.11.2019
Глава МИД Турции назвал Макрона "покровителем террористов"
0
553
18:40 28.11.2019
Германия отвергла российское предложение о моратории на размещение ракет в Европе
0
676
18:00 28.11.2019
За 18 лет больше чем втрое снизилось число абортов в России
0
634

Возврат к списку