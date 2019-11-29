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В РФ предложили увеличить время продажи отечественного вина

09:20 29.11.2019 Источник: Известия

Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. «Известия» ознакомились с документом.

Норму о дополнительном часе продаж для российских напитков предлагается включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который в середине декабря будет рассматриваться во втором чтении. Участники рынка отмечают, что эта тема достойна обсуждения — смягчение правил для отечественного вина снизит потребление суррогата и будет способствовать переходу граждан на легкие и качественные алкогольные напитки.

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