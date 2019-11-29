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Россию сравнили с "ураганом" для Европы и США

09:32 29.11.2019 Источник: РБК

Россия в геополитическом смысле представляет собой «ураган» для стран Европы и США. Такую оценку дал турецкий эксперт Берджан Тутар в газете Sabah.

Продолжая «климатические» сравнения, политолог отметил, что независимая политика Турции напоминает цунами, а Китая — изменение климата. Тутар заявляет, что новые стратегические отношения между тремя странами превратили Москву в центр притяжения, как в 80-е годы прошлого века.

Как пишет издание, Россия все больше расширяет зону влияния, куда уже входят Восточное Средиземноморье и Северная Африка.  РБК

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