Большинство белорусов выступает за союзнические или партнерские отношения с РФ - опрос
11:00 29.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
В распоряжении “Ъ” оказались результаты масштабного опроса граждан Белоруссии об их отношении к России. На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии, 57,6% ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». 0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ». В ходе опроса было совершенно более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам Белоруссии и по половозрастной структуре респондентов.
21,4% опрошенных граждан Белоруссии сказали, что бывают в России несколько раз в год; 55,4% посещают Россию один раз в год и реже; 23,2% признались, что никогда не были в России.
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