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Жилье взамен уничтоженного паводком получили 11 тыс. жителей Иркутской области

10:05 29.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

11 тыс. жителей Иркутской области получили жильё взамен уничтоженного паводком. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, более 4 тыс. семей въехали в новые квартиры.

Как говорится на сайте местного Минсоцразвития, заявления на получение жилищных сертификатов подали 6 тыс. 739 семей. Выдано немного меньше. Люди, которые получили документы, но ещё не определились с покупкой жилья, пока снимают квартиры. Власти им компенсируют затраты, возмещение составляет 12 тыс. рублей. Несколько семей, купивших жильё, продолжают оставаться в пункте временного размещения в Тулуне, сообщил Левченко.  Говорит Москва

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