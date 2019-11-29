Жилье взамен уничтоженного паводком получили 11 тыс. жителей Иркутской области

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

11 тыс. жителей Иркутской области получили жильё взамен уничтоженного паводком. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, более 4 тыс. семей въехали в новые квартиры.

Как говорится на сайте местного Минсоцразвития, заявления на получение жилищных сертификатов подали 6 тыс. 739 семей. Выдано немного меньше. Люди, которые получили документы, но ещё не определились с покупкой жилья, пока снимают квартиры. Власти им компенсируют затраты, возмещение составляет 12 тыс. рублей. Несколько семей, купивших жильё, продолжают оставаться в пункте временного размещения в Тулуне, сообщил Левченко. Говорит Москва