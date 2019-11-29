NASA собирается приобрести два места на "Союзах"
10:20 29.11.2019 Источник: РБК
NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov.
В сообщении говорится, что агентство рассматривает возможность заключения контракт с «Роскосмосом» на приобретение двух мест — на корабли, которые отправятся к МКС осенью 2020 года и весной 2021 года.
Услуги, на которые рассчитывает NASA — отправка астронавтов на станцию и их возвращение на Землю, подготовка к нештатным ситуациям на корабле, предоставление доступа назначенной агентством команде к стартовой площадке космодрома и так далее.
Контракт будет гарантировать постоянный доступ к станции в случае задержек запусков американских пилотируемых кораблей, отмечается в сообщении. Он позволит обеспечить NASA пребывание на МКС по крайней мере одного астронавта до сентября 2021 года.
Если закупка не будет произведена, то начиная с октября 2020 года американские астронавты больше не будут присутствовать на МКС. РБК
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