NASA собирается приобрести два места на "Союзах"

10:20 Источник: РБК

NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov.

В сообщении говорится, что агентство рассматривает возможность заключения контракт с «Роскосмосом» на приобретение двух мест — на корабли, которые отправятся к МКС осенью 2020 года и весной 2021 года.

Услуги, на которые рассчитывает NASA — отправка астронавтов на станцию и их возвращение на Землю, подготовка к нештатным ситуациям на корабле, предоставление доступа назначенной агентством команде к стартовой площадке космодрома и так далее.

Контракт будет гарантировать постоянный доступ к станции в случае задержек запусков американских пилотируемых кораблей, отмечается в сообщении. Он позволит обеспечить NASA пребывание на МКС по крайней мере одного астронавта до сентября 2021 года.

Если закупка не будет произведена, то начиная с октября 2020 года американские астронавты больше не будут присутствовать на МКС. РБК