В Госдуме готовят законопроект об ограничении доли иностранного капитала в частных российских клиниках
10:32 29.11.2019 Источник: Эхо Москвы
По его мнению доля иностранного участия в уставном капитале медицинских учреждений не должна превышать 20 процентов. Эхо Москвы
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