РУСАЛ за три года инвестировал более 2,6 миллиардов рублей в развитие Богословского алюминиевого завода

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Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в 2017-2019 годах направила около 2,6 млрд руб. на развитие и модернизацию производственных мощностей Богословского алюминиевого завода (БАЗ) и Богословской ТЭЦ.



В этот период был завершен проект по техническому перевооружению глиноземного производства, что с ранее реализованными инициативами привело к увеличению выпуска глинозема на более чем 55 тыс. т при снижении себестоимости производства.

В рамках проектов технического перевооружения на БАЗе ведется обновление блока декомпозиции, насосного парка, замена баковой аппаратуры, продолжается автоматизация технологических процессов. На Богословской ТЭЦ продолжается реновация основного оборудования станции. Это позволяет существенно повысить надежность и эффективность работы ТЭЦ.

«Обновление основных фондов и реализация программы модернизации БАЗа направлены, в первую очередь, на повышение безопасности и улучшение условий труда на производстве. Кроме того, благодаря комплексной и планомерной работе, мы достигли увеличения выпуска глинозема до показателя свыше 1 млн тонн в год, повысив эффективность и снизив себестоимость готовой продукции», – отметил директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков.

Богословский алюминиевый завод (БАЗ) – предприятие по производству глинозема, расположенное в Краснотурьинске Свердловской области. Использует в качестве сырья бокситы Североуральского месторождения (СУБР).

По информации пресс-службы РУСАЛа