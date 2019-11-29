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В Госдуму внесут законопроект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ

11:05 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция "Единая Россия" готовит к внесению в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Об этом в пятницу сообщил руководитель думских единороссов, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Единая Россия" разрабатывает законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Инициатива уже обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и была поддержана", - сказал Неверов.

Депутат отметил, что "комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат". "Более того, в ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию: тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация", - констатировал Неверов.

Он напомнил, что "с 2021 года такая практика двойных комиссий должна прекратиться по решению Федеральной антимонопольной службы". "Но все равно это несправедливо, люди не только оплачивают обязательные платежи, но и еще сам факт платежа. Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах, но оплата [услуг] ЖКХ - это не услуга, это обязательство", - сказал Неверов.

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