Названы регионы-лидеры по освоению бюджета на нацпроекты

11:20 Источник: РБК

Бюджетные средства, предусмотренные региональными бюджетами (включая трансферты из федерального бюджета) на реализацию национальных проектов, освоены более чем на две трети лишь в 11 регионах, а 33 региона израсходовали на нацпроекты меньше 50% плановых годовых ассигнований. Это следует из открытых данных по состоянию на 8 ноября в системе «Электронный бюджет», операторами которой являются Федеральное казначейство и Минфин.

Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).

В абсолютных значениях расходы регионов-лидеров (по состоянию на 8 ноября) составили, соответственно, 12,8 млрд, 2,9 млрд, 18,4 млрд, 85,5 млрд и 5,6 млрд руб.

Самое низкое исполнение расходов на нацпроекты — в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%). РБК