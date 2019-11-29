Названы регионы-лидеры по освоению бюджета на нацпроекты
11:20 29.11.2019 Источник: РБК
Бюджетные средства, предусмотренные региональными бюджетами (включая трансферты из федерального бюджета) на реализацию национальных проектов, освоены более чем на две трети лишь в 11 регионах, а 33 региона израсходовали на нацпроекты меньше 50% плановых годовых ассигнований. Это следует из открытых данных по состоянию на 8 ноября в системе «Электронный бюджет», операторами которой являются Федеральное казначейство и Минфин.
Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).
В абсолютных значениях расходы регионов-лидеров (по состоянию на 8 ноября) составили, соответственно, 12,8 млрд, 2,9 млрд, 18,4 млрд, 85,5 млрд и 5,6 млрд руб.
Самое низкое исполнение расходов на нацпроекты — в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%). РБК
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