Законопроект о профилактике домашнего насилия могут подвергнуть существенным изменениям

11:32 Источник: Известия

Из законопроекта о профилактике домашнего насилия могут исключить психологическое, сексуальное и экономическое насилие. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с доработкой документа. По их мнению, если в тексте останется только физическое насилие, это существенно сузит действие нормы. В Совете по правам человека «Известиям»подтвердили, что документ ждут серьезные правки, но заявили, что на сути они не скажутся. В Госдуме полагают, что закон нужно внести и принять как можно быстрее, поэтому работа над ним должна завершиться уже на следующей неделе.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ходом подготовки документа, из текста законопроекта могут быть исключены три вида насилия, которые признаны Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о психологическом, экономическом и сексуальном насилии. Как объяснили знакомые с проработкой документа парламентарии, это связано со сложностью определения критериев действий насильственного характера и неготовностью общества поддержать их.