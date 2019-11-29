0
0
42
НОВОСТИ

Задержана мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика

12:05 29.11.2019 Источник: RNS

Мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика из Белоруссии задержана правоохранительными органами, сообщает E1.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

«При этом непонятно, одна она издевалась над ребенком или вместе с мужчиной — сожителем или мужем, это пока выясняется», — рассказал собеседник издания.

Мужчину, который был с женщиной, все еще ищут.

Следствие разрабатывает версию, согласно которой убийство связано с религиозными убеждениями родителей. Ранее сообщалось, что они состояли в секте.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 29.11.2019
В Москве заочно арестован раввин из США по делу о невозврате книг из библиотеки Шнеерсона
0
39
12:00 29.11.2019
ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины
0
73
11:32 29.11.2019
Законопроект о профилактике домашнего насилия могут подвергнуть существенным изменениям
0
110
11:20 29.11.2019
Названы регионы-лидеры по освоению бюджета на нацпроекты
0
123
11:05 29.11.2019
В Госдуму внесут законопроект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ
0
155
11:00 29.11.2019
Большинство белорусов выступает за союзнические или партнерские отношения с РФ - опрос
0
142
10:32 29.11.2019
В Госдуме готовят законопроект об ограничении доли иностранного капитала в частных российских клиниках
0
165
10:20 29.11.2019
NASA собирается приобрести два места на "Союзах"
0
174
10:05 29.11.2019
Жилье взамен уничтоженного паводком получили 11 тыс. жителей Иркутской области
0
194
10:00 29.11.2019
РУСАЛ за три года инвестировал более 2,6 миллиардов рублей в развитие Богословского алюминиевого завода
0
193

Возврат к списку