Задержана мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика
12:05 29.11.2019 Источник: RNS
Мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика из Белоруссии задержана правоохранительными органами, сообщает E1.RU со ссылкой на правоохранительные органы.
«При этом непонятно, одна она издевалась над ребенком или вместе с мужчиной — сожителем или мужем, это пока выясняется», — рассказал собеседник издания.
Мужчину, который был с женщиной, все еще ищут.
Следствие разрабатывает версию, согласно которой убийство связано с религиозными убеждениями родителей. Ранее сообщалось, что они состояли в секте. RNS
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