Задержана мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика

12:05 Источник: RNS

Мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика из Белоруссии задержана правоохранительными органами, сообщает E1.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

«При этом непонятно, одна она издевалась над ребенком или вместе с мужчиной — сожителем или мужем, это пока выясняется», — рассказал собеседник издания.

Мужчину, который был с женщиной, все еще ищут.

Следствие разрабатывает версию, согласно которой убийство связано с религиозными убеждениями родителей. Ранее сообщалось, что они состояли в секте. RNS