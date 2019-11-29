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В Москве заочно арестован раввин из США по делу о невозврате книг из библиотеки Шнеерсона

12:20 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы заочно арестовал директора библиотеки "Агудас Хасидей Хабад" раввина Шолома Дов-Бер Левина, который обвиняется в невозврате в РФ книг из библиотеки Шнеерсона. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Шолому Дов-Бер Левину. Срок действия ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ", - сказали в суде, уточнив, что ему предъявлено обвинение по статье 190 УК РФ ("Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей"). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Раввин объявлен в международный розыск.

Как пишет газета "Коммерсант", следствие обвиняет Левина в невозврате семи редких книг из библиотеки Шнеерсона. Следователи полагают, что они находятся в библиотеке "Агудас Хасидей Хабад", возглавляемой Левиным.

Библиотека Шнеерсона представляет собой коллекцию древнееврейских книг и рукописей, собранных любавическим раввином Йозефом Ицхаком Шнеерсоном. Часть собрания коллекции была национализирована советским правительством в 1918 году и оказалась в фондах Ленинской библиотеки (ныне РГБ). Другую часть Шнеерсон вывез в США, переехав туда из СССР в 1930-е годы.

В 2013 году по предложению президента Владимира Путина начался процесс перемещения коллекции Шнеерсона в Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где открыли филиал РГБ. А в 2014 года вступило в силу решение российского суда, который обязал библиотеку Конгресса США вернуть России семь книг из коллекции Шнеерсона. Ранее их передала США российская сторона в рамках межбиблиотечного абонемента, а Конгресс США передал их библиотеке "Агудас Хасидей Хабад", где они хранятся в настоящий момент.

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