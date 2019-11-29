Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение

12:32 Источник: Эхо Москвы

Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое вооружение. Это первая поставка оружия в истории отношений нашей страны с этим африканским государством.

В Минобороны пояснили, что власти Габона будут использовать российское оружие для охраны национальных парков и борьбы с браконьерами. Эхо Москвы

