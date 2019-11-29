Украина потребовала ареста активов "Газпрома" в Латвии
13:20 29.11.2019 Источник: РБК
«Нафтогаз» пытается добиться ареста активов «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
«Нафтогаз Украины» подал иск в суд Видземского предместья в Риге, в котором компания требует принять обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву $2,6 млрд по спору с «Газпромом» о транзите газа. Об этом говорится в квартальном отчете «Газпрома».
Как следует из отчета, в начале ноября «Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз» подал в рижский суд иск о приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору. Киев настаивает на введении обеспечительных мер, которые могут подразумевать арест активов должника.
«Газпрому» в Латвии принадлежит доля в 34% в компании АО «Латвияс Газе». «Газпром» — крупнейший акционер этой компании. За три квартала 2019 года доходы компании от продажи газа в Латвии составили 8,196 млрд руб. АО «Латвияс Газе» является крупнейшим газовым трейдером в регионе. РБК
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