Свыше 5500 иностранцев проходят обучение в российских военных вузах
13:32 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 5500 военных из 43 зарубежных стран проходят подготовку в вузах Вооруженных сил РФ, в том числе свыше 1300 по линии Сухопутных войск. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для военных атташе иностранных государств главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
"Сейчас в военных вузах министерства обороны обучаются свыше 5500 военнослужащих из 43 государств. В вузах Сухопутных войск обучается более 1300 иностранных военнослужащих свыше чем по 60 специальностям", - сказал он.
Салюков отметил, что наиболее перспективным для зарубежных специалистов является Казанское высшее танковое командное училище, в котором с 2020 года начнут готовить операторов танков всех типов, когда-либо поставленных на экспорт.
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