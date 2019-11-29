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Туск передал полномочия председателя Евросовета Мишелю

14:12 29.11.2019 Источник: Интерфакс

В Брюсселе в пятницу проходит церемония передачи полномочий председателя Европейского совета. "Европа - лучшее место на планете", - сказал покидающий пост Туск, чью речь участники церемонии встретили бурными аплодисментами.

Затем он передал своему преемнику бельгийцу Шарлю Мишелю колокольчик. Это символизирует передачу полномочий председателя Евросовета. 

Накануне на пресс-конференции Мишель назвал важнейшим приоритетом своего мандата борьбу против климатических изменений.

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