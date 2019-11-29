Объявлены лауреаты Национальной премии в области платного телевидения "Золотой луч-2019"

14:00 Источник: НГ-Online

В Москве в одиннадцатый раз вручили награды Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения.

«Золотой Луч» — премия и конкурс среди неэфирных тематических каналов, которые транслируются в России и за рубежом на русском языке.

В этом году премия вручалась в 23 номинациях. В номинации «Информация и публицистика» победил телеканал «Москва 24». Лучшим научно-популярным каналом назвали «Науку», лучшим познавательным - «Мою планету» Лучшим региональным каналом оказался "78" (Санкт-Петербург), а лучшим мужским - "Т24". Лучшим ОТТ-сервисом был признан сервис more.tv, лучшим онлайн-каналом/видеоблогом - #ещенепознер. В нескольких номинациях победили представители цифрового семейства Первого канала: две статуэтки («Открытие года» и «За лучшее оформление») получил канал «Победа», лучшим развлекательным каналом (вместе с американским TLC) признан «Бобер», а лучшим детским – канал «О!»; канал «Дом кино» получил награду с формулировкой «За неизменно высокое качество вещания».

Вера Цветкова