Объявлены лауреаты Национальной премии в области платного телевидения "Золотой луч-2019"
14:00 29.11.2019 Источник: НГ-Online
В Москве в одиннадцатый раз вручили награды Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения.
«Золотой Луч» — премия и конкурс среди неэфирных тематических каналов, которые транслируются в России и за рубежом на русском языке.
В этом году премия вручалась в 23 номинациях. В номинации «Информация и публицистика» победил телеканал «Москва 24». Лучшим научно-популярным каналом назвали «Науку», лучшим познавательным - «Мою планету» Лучшим региональным каналом оказался "78" (Санкт-Петербург), а лучшим мужским - "Т24". Лучшим ОТТ-сервисом был признан сервис more.tv, лучшим онлайн-каналом/видеоблогом - #ещенепознер. В нескольких номинациях победили представители цифрового семейства Первого канала: две статуэтки («Открытие года» и «За лучшее оформление») получил канал «Победа», лучшим развлекательным каналом (вместе с американским TLC) признан «Бобер», а лучшим детским – канал «О!»; канал «Дом кино» получил награду с формулировкой «За неизменно высокое качество вещания».
Вера Цветкова
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