Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в рамках испытаний выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским целям в Белом море. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Северного флота.

"Стрельбы были проведены в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Фрегат выпустил по одной крылатой ракете "Калибр" и "Оникс" из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени", - сообщили в пресс-службе.