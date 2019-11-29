Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"
14:32 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в рамках испытаний выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским целям в Белом море. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Северного флота.
"Стрельбы были проведены в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Фрегат выпустил по одной крылатой ракете "Калибр" и "Оникс" из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени", - сообщили в пресс-службе.
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