0
0
106
НОВОСТИ

Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"

14:32 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в рамках испытаний выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским целям в Белом море. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Северного флота.

"Стрельбы были проведены в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Фрегат выпустил по одной крылатой ракете "Калибр" и "Оникс" из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени", - сообщили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 29.11.2019
В Белоруссии запретят пластиковую посуду в объектах общепита
0
14
15:12 29.11.2019
Из-за сообщений о "минировании" эвакуируют суды в Москве и Петербурге
0
60
15:00 29.11.2019
Путин будет работать 31 декабря, его график непрерывен, как у доменной печи - Песков
0
79
14:12 29.11.2019
Туск передал полномочия председателя Евросовета Мишелю
0
146
14:00 29.11.2019
Объявлены лауреаты Национальной премии в области платного телевидения "Золотой луч-2019"
0
147
13:32 29.11.2019
Свыше 5500 иностранцев проходят обучение в российских военных вузах
0
173
13:20 29.11.2019
Украина потребовала ареста активов "Газпрома" в Латвии
0
216
13:05 29.11.2019
Правительство предложило ввести крупные штрафы для гендиректоров за участие в картелях
0
187
13:00 29.11.2019
Под Брянском взорвался оставшийся с войны артиллерийский снаряд, погиб человек
0
201
12:32 29.11.2019
Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение
0
216

Возврат к списку