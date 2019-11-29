Из-за сообщений о "минировании" эвакуируют суды в Москве и Петербурге
15:12 29.11.2019 Источник: RNS
Здание Басманного районного суда в Москве эвакуируют после получения электронного письма о «минировании», сообщили RNS в пресс-службе суда. Также эвакуируются здания Приморского, Выборгского и Невского судов в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«Мы сейчас эвакуируемся в связи с поступившим сообщением о том, что здание заминировано», — сообщили RNS в пресс-службе Басманного районного суда в Москве.
«Приморский суд заминирован. Выборгский суд эвакуируется. Невский суд эвакуируется», — отмечается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
НОВОСТИ
- 15:32 29.11.2019
- В Белоруссии запретят пластиковую посуду в объектах общепита
- 15:00 29.11.2019
- Путин будет работать 31 декабря, его график непрерывен, как у доменной печи - Песков
- 14:32 29.11.2019
- Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"
- 14:12 29.11.2019
- Туск передал полномочия председателя Евросовета Мишелю
- 14:00 29.11.2019
- Объявлены лауреаты Национальной премии в области платного телевидения "Золотой луч-2019"
- 13:32 29.11.2019
- Свыше 5500 иностранцев проходят обучение в российских военных вузах
- 13:20 29.11.2019
- Украина потребовала ареста активов "Газпрома" в Латвии
- 13:05 29.11.2019
- Правительство предложило ввести крупные штрафы для гендиректоров за участие в картелях
- 13:00 29.11.2019
- Под Брянском взорвался оставшийся с войны артиллерийский снаряд, погиб человек
- 12:32 29.11.2019
- Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать