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Из-за сообщений о "минировании" эвакуируют суды в Москве и Петербурге

15:12 29.11.2019 Источник: RNS

Здание Басманного районного суда в Москве эвакуируют после получения электронного письма о «минировании», сообщили RNS в пресс-службе суда. Также эвакуируются здания Приморского, Выборгского и Невского судов в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Мы сейчас эвакуируемся в связи с поступившим сообщением о том, что здание заминировано», — сообщили RNS в пресс-службе Басманного районного суда в Москве.

«Приморский суд заминирован. Выборгский суд эвакуируется. Невский суд эвакуируется», — отмечается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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