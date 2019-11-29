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В Белоруссии запретят пластиковую посуду в объектах общепита

15:32 29.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Белоруссии запретят пластиковую посуду в кафе. Это правило будет распространяться на все объекты общественного питания.

С 1 января 2021 года там нельзя будет использовать и продавать одноразовую пластиковую посуду. Речь идёт о предметах, которые предназначены для сервировки стола, а также приёма и хранения пищевых продуктов, если эти изделия не предназначены для повторного использования.

Список одноразовой пластиковой посуды, которая попадёт под запрет, в ближайшее время определит министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.

В мае этого года сообщалось, что Минприроды России готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. В Евросоюзе эта норма начнёт действовать с 2021 года.  Говорит Москва

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