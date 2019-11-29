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НАТО увеличит свои военные расходы на $400 млрд к 2024 году - генсек

16:00 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО увеличит свои оборонные расходы на 400 млрд долларов к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне 3-4 декабря.

"Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 млрд долларов (по сравнению с 2016 годом в константных ценах 2015 года - прим. ТАСС). Это беспрецедентный прогресс", - заявил генсек.

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