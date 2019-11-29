НАТО увеличит свои военные расходы на $400 млрд к 2024 году - генсек
16:00 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО увеличит свои оборонные расходы на 400 млрд долларов к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне 3-4 декабря.
"Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 млрд долларов (по сравнению с 2016 годом в константных ценах 2015 года - прим. ТАСС). Это беспрецедентный прогресс", - заявил генсек.
НОВОСТИ
- 17:00 29.11.2019
- В украинской армии не будет прапорщиков
- 16:32 29.11.2019
- Мэр Собянин открыл уникальный мост в Мневниковской пойме
- 16:12 29.11.2019
- Павел Данилин отметил конструктивное взаимодействие депутатов МГД при принятии нового бюджета Москвы
- 15:32 29.11.2019
- В Белоруссии запретят пластиковую посуду в объектах общепита
- 15:12 29.11.2019
- Из-за сообщений о "минировании" эвакуируют суды в Москве и Петербурге
- 15:00 29.11.2019
- Путин будет работать 31 декабря, его график непрерывен, как у доменной печи - Песков
- 14:32 29.11.2019
- Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"
- 14:12 29.11.2019
- Туск передал полномочия председателя Евросовета Мишелю
- 14:00 29.11.2019
- Объявлены лауреаты Национальной премии в области платного телевидения "Золотой луч-2019"
- 13:32 29.11.2019
- Свыше 5500 иностранцев проходят обучение в российских военных вузах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать