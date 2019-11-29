В украинской армии не будет прапорщиков
17:00 29.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В украинской армии исчезнут прапорщики. Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе воинских званий по образцу стран НАТО.
Документ, в частности, отменяет звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Вместо них будут штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, полки станут бригадами. Говорит Москва
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