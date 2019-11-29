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НОВОСТИ

Джонсон вновь заявил, что у него нет доказательств вмешательства России в британскую политику

17:12 29.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь заявил, что у него нет доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику. В интервью радиостанции LBC, он отметил, что ему неизвестны также факты о вмешательстве других стран. Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный России, еще 4 ноября. В итоге публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.  Эхо Москвы

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