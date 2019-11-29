Павел Данилин отметил конструктивное взаимодействие депутатов МГД при принятии нового бюджета Москвы
16:12 29.11.2019
Политики, избранные нынешней осенью в Мосгордуму (МГД), продемонстрировали конструктивную работу в ходе обсуждения проекта бюджета Москвы на ближайшие годы, считает политолог Павел Данилин.
«Мы видим, что представлены практически все оппозиционные силы в московском парламенте. Эти политические силы, мы видели это в работе над бюджетом, ведут себя довольно-таки конструктивно, что позволяет принимать взвешенные решения при рассмотрении документов такого значения»,- полагает политолог.
Данилин отмечает, что представители всех партий, в том числе оппозиционных, вносили поправки, часть которых была принята.
«Один из лидеров партии «Яблока» Сергей Митрохин внес порядка 20 поправок, из которых половина была учтена. Это тоже говорит об эффективности работы московских властей. Логичные поправки были согласованы и в итоге стали частью закона», - говорит эксперт.
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