0
0
103
НОВОСТИ

Павел Данилин отметил конструктивное взаимодействие депутатов МГД при принятии нового бюджета Москвы

16:12 29.11.2019

Политики, избранные нынешней осенью в Мосгордуму (МГД), продемонстрировали конструктивную работу в ходе обсуждения проекта бюджета Москвы на ближайшие годы, считает политолог Павел Данилин.

«Мы видим, что представлены практически все оппозиционные силы в московском парламенте. Эти политические силы, мы видели это в работе над бюджетом, ведут себя довольно-таки конструктивно, что позволяет принимать взвешенные решения при рассмотрении документов такого значения»,- полагает политолог.

Данилин отмечает, что представители всех партий, в том числе оппозиционных, вносили поправки, часть которых была принята.

«Один из лидеров партии «Яблока» Сергей Митрохин внес порядка 20 поправок, из которых половина была учтена. Это тоже говорит об эффективности работы московских властей. Логичные поправки были согласованы и в итоге стали частью закона», - говорит эксперт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 29.11.2019
В украинской армии не будет прапорщиков
0
19
16:32 29.11.2019
Мэр Собянин открыл уникальный мост в Мневниковской пойме
0
109
16:00 29.11.2019
НАТО увеличит свои военные расходы на $400 млрд к 2024 году - генсек
0
125
15:32 29.11.2019
В Белоруссии запретят пластиковую посуду в объектах общепита
0
149
15:12 29.11.2019
Из-за сообщений о "минировании" эвакуируют суды в Москве и Петербурге
0
163
15:00 29.11.2019
Путин будет работать 31 декабря, его график непрерывен, как у доменной печи - Песков
0
183
14:32 29.11.2019
Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"
0
187
14:12 29.11.2019
Туск передал полномочия председателя Евросовета Мишелю
0
235
14:00 29.11.2019
Объявлены лауреаты Национальной премии в области платного телевидения "Золотой луч-2019"
0
212
13:32 29.11.2019
Свыше 5500 иностранцев проходят обучение в российских военных вузах
0
234

Возврат к списку