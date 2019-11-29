Мэр Собянин открыл уникальный мост в Мневниковской пойме

16:32

Движение транспорта по новому балочному мосту в Мневниковской пойме Москвы-реки через шлюз №9 Канала им. Москвы открыто. По словам мэра Сергея Собянина, запуск этого необычного моста по сути означает завершение реконструкции Северо-Западной хорды.

"Сквозной проезд мы по ней сдали в прошлом году. Здесь было «бутылочное горлышко». Сегодня этот уникальный для страны с точки зрения инженерии мост дает возможность полноценно пользоваться Северо-Западной хордой, которая, как вы знаете, примыкает к ходу в город Москву трассы «Москва - Санкт-Петербург», которая была запущена на этой неделе. То есть это, по сути дела, как один большой проект", - сказал градоначальник.

Длина моста - 600 м, с подходами - 1,4 км. Старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 м от новостройки, сохранят и будут использовать для поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.