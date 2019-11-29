Нужно жестко отсекать риски распространения экстремизма при миграции - Путин
17:32 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин потребовал принять продуманные меры по социальной адаптации мигрантов и жестко отсекать риски распространения экстремизма и радикальных течений.
"Для всех регионов актуальна тема трудовой миграции, в целом миграционной политики. Нужны продуманные, эффективные меры по социальной адаптации мигрантов", - указал глава государства на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
"Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений", - подчеркнул Путин.
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