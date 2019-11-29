0
0
79
НОВОСТИ

Активисты Гринпис в разных странах протестуют против "черной пятницы"

18:00 29.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Активисты Гринпис проводят сегодня акции протеста в разных странах против «черной пятницы». На одной из центральных улиц Мадрида размещен плакат «Потребительство – климатический кризис». Во Франции эко-активисты блокировали на несколько часов штаб-квартиру интернет-компании Amazon. «Черная пятница» – день крупнейших распродаж. Эта акция проводится и в России.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 29.11.2019
Нужно жестко отсекать риски распространения экстремизма при миграции - Путин
0
116
17:12 29.11.2019
Джонсон вновь заявил, что у него нет доказательств вмешательства России в британскую политику
0
139
17:00 29.11.2019
В украинской армии не будет прапорщиков
0
152
16:32 29.11.2019
Мэр Собянин открыл уникальный мост в Мневниковской пойме
0
216
16:12 29.11.2019
Павел Данилин отметил конструктивное взаимодействие депутатов МГД при принятии нового бюджета Москвы
0
188
16:00 29.11.2019
НАТО увеличит свои военные расходы на $400 млрд к 2024 году - генсек
0
217
15:32 29.11.2019
В Белоруссии запретят пластиковую посуду в объектах общепита
0
212
15:12 29.11.2019
Из-за сообщений о "минировании" эвакуируют суды в Москве и Петербурге
0
242
15:00 29.11.2019
Путин будет работать 31 декабря, его график непрерывен, как у доменной печи - Песков
0
255
14:32 29.11.2019
Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"
0
253

Возврат к списку