Активисты Гринпис в разных странах протестуют против "черной пятницы"

18:00 Источник: Эхо Москвы

Активисты Гринпис проводят сегодня акции протеста в разных странах против «черной пятницы». На одной из центральных улиц Мадрида размещен плакат «Потребительство – климатический кризис». Во Франции эко-активисты блокировали на несколько часов штаб-квартиру интернет-компании Amazon. «Черная пятница» – день крупнейших распродаж. Эта акция проводится и в России. Эхо Москвы