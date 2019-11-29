Мужчина с ножом застрелен сотрудником полиции на Лондонском мосту - ТВ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потенциальный злоумышленник был застрелен сотрудником британской полиции на Лондонском мосту в пятницу днем. Об этом сообщает британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на источники в полиции.

Как сообщает с места событий корреспондент Би-би-си, находившиеся на мосту люди повалили на землю и попытались задержать человека с ножом, которому удалось вырваться. В этот момент он был застрелен прибывшими на место полицейскими.