Мужчина с ножом застрелен сотрудником полиции на Лондонском мосту - ТВ
18:40 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потенциальный злоумышленник был застрелен сотрудником британской полиции на Лондонском мосту в пятницу днем. Об этом сообщает британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на источники в полиции.
Как сообщает с места событий корреспондент Би-би-си, находившиеся на мосту люди повалили на землю и попытались задержать человека с ножом, которому удалось вырваться. В этот момент он был застрелен прибывшими на место полицейскими.
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