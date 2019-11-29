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Путин надеется, что слово "мама" никогда не исчезнет из обихода в России

19:20 29.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин надеется, что в России слово "мама" никогда не будет заменено безличным словом "родитель" с порядковым номером.

"Вы сказали, что слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно, - сказал глава государства на заседании Совета по межнацотношениям, комментируя выступление одного из участников. - В некоторых странах заменили - "родитель номер один", "родитель номер два". Надеюсь, у нас этого никогда не будет".

Во Франции в школьных формулярах было предложено заменить графы "отец" и "мать" на "родитель 1" и "родитель 2".

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