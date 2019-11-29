Закрыт очередной подмосковный мусорный полигон Воловичи

20:00

Мусорный полигон «Воловичи», который 30 лет отравлял жизнь в городском округе Коломна Московской области, закрыт, он больше не будет портить окружающую природу и доставлять неприятностей жителям. Об этом сообщил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.



«Жителей Коломны ранее сильно беспокоил вопрос закрытия этого мусорного полигона образца советского периода, задачу закрыть свалку Воловичи в эту пятницу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев, - заявил Евгений Хромушин. - Мы с главой Коломны поставленную задачу выполнили и сегодня полигон закрыли, отходы сюда поступать больше не будут. Мы смогли закрыть полигон после того как заработал на полную мощность современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Юг».

Напомним, что полигон «Воловичи» эксплуатировался с 1990 года, на нем осуществлялось размещение отходов IV-V класса опасности. Общий объем принятых за все время отходов оценивается 2,3 млн т, суммарная площадь объекта составляет 23,1 га.

«В 2013 году в регионе действовало 39 полигонов общей площадью около 700 га - половина территории Садового кольца Москвы. На них было захоронено около 120 млн т отходов. Сегодня закрыли 25-й полигон, с закрытием полигона Воловичи продолжают временно функционировать лишь 14 полигонов, через несколько дней закроем 26-й полигон ТБО в Егорьевске, останется всего 13 полигонов, из которых 10 окончательно закроем к 2030 году, а три полигона будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов», - продолжает Евгений Хромушин.

Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства утверждена инвестиционная программа полигона Воловичи. В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду инвестиционной программой полигона запланированы мероприятия по строительству системы дегазации тела полигона, разработка проекта реконструкции и рекультивации полигона ТКО, строительство системы сбора и очистки фильтрата.

«Проблема утилизации отходов накапливалась десятилетиями и досталась Подмосковью от прошлых поколений. Сейчас этот вопрос стоит остро, и нам нужно исправлять ситуацию, которая назревала долгие годы. Мы подошли к проблеме, когда жители некоторых районов Подмосковья уже испытывали сложности от соседства с давно существующими свалками», - заявил зампред подмосковного Правительства.

Напомним, что ранее после завершения монтажа технологических линий и пуско-наладочных работ для отладки узлов сортировочного оборудования в режиме «под нагрузкой» был введен в эксплуатацию КПО «Юг». На новом предприятии применяются самые современные технологии, которые позволяют безопасно утилизировать мусор. Современное оборудование на КПО «Юг» позволяет при должной морфологии извлекать более 55% из входящего потока твердых коммунальных отходов, в т.ч. 20% (60 тыс. т/год) вторичных материальных ресурсов (стекло, бумага, картон, черный и цветной металлы, ПЭТ и иные полимеры), которые имеют товарную ценность и могут быть вовлечены в повторный хозяйственный оборот, и 35% (105 тыс. т/год) отходов, пригодных для компостирования (обезвреживания), из которых можно получить технический грунт, пригодный для пересыпки (рекультивации) действующих полигонов и который можно использовать при благоустройстве территорий.

Много лет полигоны наносили громадный вред экологии. Сегодня в области реализуется комплекс мероприятий по снижению причиняемого полигонами ущерба: на всех действующих полигонах предусмотрена установка систем пассивной и активной дегазации. Активная дегазация предусмотрена на 9 из 15 полигонов: «Алексинский карьер», «Лесная», «Малая Дубна», «Непейно», «Ядрово», «Шатурский», «Торбеево», «Тимохово», в т.ч. «Воловичи».

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области