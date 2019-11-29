Фальшивый пояс смертника нашли на мужчине, напавшем с ножом на людей в Лондоне
20:40 29.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На напавшем с ножом на людей в Лондоне мужчине нашли фальшивый пояс смертника. Сам злоумышленник был ликвидирован полицией.
Скотланд-Ярд квалифицировал инцидент на Лондонском мосту как теракт. Неизвестный мужчина ранил несколько человек. По сведениям британской телерадиокорпорации ВВС, злоумышленника пытались задержать прохожие, однако ему удалось вырваться. Нападавшего в итоге обезвредил полицейский патруль.
Есть ли среди пострадавших граждане России, сейчас выясняет посольство. Говорит Москва
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