Экс-глава МИД Украины Климкин призвал соотечественников отказаться от гаджетов Apple
21:20 29.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Бывший глава МИДа Украины Павел Климкин призывает украинцев отказаться от гаджетов Apple. «Такой бренд не может быть номером один, до свидания», — написал он в Твиттере.
Американская компания Apple полностью устранила претензии депутата Госдумы, и теперь на ее электронных картах и сервисе «Погода» Крым и Севастополь обозначаются как российская территория.
Посольство Украины в США, тем временем, пожаловалось в Госдепартамент. Эхо Москвы
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