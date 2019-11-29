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Экс-глава МИД Украины Климкин призвал соотечественников отказаться от гаджетов Apple

21:20 29.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Бывший глава МИДа Украины Павел Климкин призывает украинцев отказаться от гаджетов Apple. «Такой бренд не может быть номером один, до свидания», — написал он в Твиттере. 

Американская компания Apple полностью устранила претензии депутата Госдумы, и теперь на ее электронных картах и сервисе «Погода» Крым и Севастополь обозначаются как российская территория. 

Посольство Украины в США, тем временем, пожаловалось в Госдепартамент.  Эхо Москвы

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