Экс-глава МИД Украины Климкин призвал соотечественников отказаться от гаджетов Apple

21:20 Источник: Эхо Москвы

Бывший глава МИДа Украины Павел Климкин призывает украинцев отказаться от гаджетов Apple. «Такой бренд не может быть номером один, до свидания», — написал он в Твиттере.

Американская компания Apple полностью устранила претензии депутата Госдумы, и теперь на ее электронных картах и сервисе «Погода» Крым и Севастополь обозначаются как российская территория.

Посольство Украины в США, тем временем, пожаловалось в Госдепартамент. Эхо Москвы