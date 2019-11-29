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Россия и Украина обсуждают возможность выплаты "Газпромом" долга в виде поставок газа - СМИ

22:40 29.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия и Украина обсуждают возможность выплаты «Газпромом» 3 миллиардов долларов в виде поставок газа. Это сообщил в эфире украинской радиостанции «Радио НВ» глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Газпром» должен выплатить украинской стороне 3 миллиарда долларов по решению Стокгольского арбитражного суда.  Эхо Москвы

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