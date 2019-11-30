К испытаниям готовят первый малый ракетный корабль оснащенный комплексом "Панцирь-М"
09:20 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово", входящего в сдаточную программу 2020 года и построенного для ВМФ России, завершено на судостроительном заводе ОАО "Пелла" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"Это первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". О подготовке корабля к испытаниям доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по вопросам надводного кораблестроения", - отметил он.
Дыгало уточнил, что экипаж корабля начал готовиться к заводским ходовым испытаниям, моряки прошли подготовку по эксплуатации новой техники и вооружения.
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