К испытаниям готовят первый малый ракетный корабль оснащенный комплексом "Панцирь-М"

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово", входящего в сдаточную программу 2020 года и построенного для ВМФ России, завершено на судостроительном заводе ОАО "Пелла" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Это первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". О подготовке корабля к испытаниям доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по вопросам надводного кораблестроения", - отметил он.

Дыгало уточнил, что экипаж корабля начал готовиться к заводским ходовым испытаниям, моряки прошли подготовку по эксплуатации новой техники и вооружения.



