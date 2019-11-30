Обстоятельства задержания в Британии судна с экипажем из РФ выясняет Посольство России
09:20 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Великобритании выясняет обстоятельства задержания судна с российским экипажем в Соединенном Королевстве. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу вечером в "Твиттере" российского диппредставительства.
"В посольство поступила информация о том, что судно "Джирех" под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда в Великобритании. В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента", - говорится в твите.
Ранее в пятницу инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что на борту задержанного 26 ноября судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии находятся девять человек из Крыма.
"Владельцы (нигерийская компания) выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой. Профсоюз, в свою очередь, разбирается в ситуации", - сказала она.
Ананьина добавила, что местные благотворительные организации уже помогают морякам. Питьевая вода на борту уже заканчивается. Судно перегонялось из Норвегии в Сенегал.
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