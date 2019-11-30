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По всему миру пользователи "Твиттер" сообщают о неполадках

09:50 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбои в работе социальной сети "Твиттер" наблюдаются в ряде стран по всему миру, включая Россию, следует из опубликованных в субботу данных сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего стабильность популярных интернет-ресурсов.

Как отмечается, чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 05:10 мск, сталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Японии. В России сообщения о сбоях поступают преимущественно из Москвы.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с сайтом соцсети (48%). Еще 33% жалуются на работу приложения для мобильных устройств от Apple ("Эппл"). Около 17% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств под управлением Android ("Андроид").

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