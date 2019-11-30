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Процесс по скифскому золоту из крымских музее могут возобновить в декабре 2019 года

10:15 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд Амстердама может в конце 2019 - начале 2020 года возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он уверен, что экспонаты должны вернуться обратно в Крым.

Апелляционный суд Амстердама в июле 2019 года запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию. Инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение 6-9 месяцев.

Крымские музеи предоставили все подтверждающие права на артефакты документы.

"Одно заседание должно быть в декабре и следующие - в начале следующего года... Сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы. Рассчитываем на то, что цивилизованный подход все-таки возобладает. Каждый народ, народ Крыма в том числе, имеет право на сохранение и защиту своего собственного культурного наследия", - сказал Мурадов.

Он напомнил, что, в соответствии с заключенными между крымскими музеями и музеем в Амстердаме контрактами, артефакты должны быть возвращены туда, где они были найдены. "Среди них нет ни одного, найденного на Украине, они все были найдены в Крыму. То есть они привязаны к месту. Они должны их вернуть на свое место, тем музеям, из которых они были получены", - подчеркнул он.

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