Процесс по скифскому золоту из крымских музее могут возобновить в декабре 2019 года
10:15 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд Амстердама может в конце 2019 - начале 2020 года возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он уверен, что экспонаты должны вернуться обратно в Крым.
Апелляционный суд Амстердама в июле 2019 года запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию. Инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение 6-9 месяцев.
Крымские музеи предоставили все подтверждающие права на артефакты документы.
"Одно заседание должно быть в декабре и следующие - в начале следующего года... Сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы. Рассчитываем на то, что цивилизованный подход все-таки возобладает. Каждый народ, народ Крыма в том числе, имеет право на сохранение и защиту своего собственного культурного наследия", - сказал Мурадов.
Он напомнил, что, в соответствии с заключенными между крымскими музеями и музеем в Амстердаме контрактами, артефакты должны быть возвращены туда, где они были найдены. "Среди них нет ни одного, найденного на Украине, они все были найдены в Крыму. То есть они привязаны к месту. Они должны их вернуть на свое место, тем музеям, из которых они были получены", - подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 17:00 29.11.2019
- В украинской армии не будет прапорщиков
- 14:32 29.11.2019
- Фрегат "Адмирал Касатонов" провел в Белом море испытательные пуски "Калбира" и "Оникса"
- 13:32 29.11.2019
- Свыше 5500 иностранцев проходят обучение в российских военных вузах
- 12:20 28.11.2019
- Путин поддержал идею об участии военных стран ОДКБ в Параде Победы в Москве 9 мая 2020 г.
- 12:00 28.11.2019
- КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет - Kyodo
- 10:32 28.11.2019
- Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М собран и отправлен на испытания - источник
- 18:20 27.11.2019
- В Москве рассчитывают, что саммит НАТО рассмотрит предложения России
- 12:00 27.11.2019
- Анкара будет искать альтернативы F-35, если США не передадут их Турции - Чавушоглу
- 11:00 27.11.2019
- Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами созданы в РФ - Ростех
- 10:20 27.11.2019
- Британские военные аналитики предрекли стране поражение в случае войны с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать