Япония: Статус действующего получил стадион построенный в Токио для Олимпийских Игр - 2020
10:45 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Олимпийский стадион для Игр-2020 официально получил статус действующего. Об этом объявил спортивный комитет страны, к которому в субботу полностью перешли права на управление спортивным объектом от строительных организаций, занимавшихся его возведением.
Сам стадион за 36 месяцев был построен на месте старой арены, возведенной к Олимпиаде в Токио 1964 года. Началу строительства предшествовал скандал, который разразился после того, как ряд японских архитекторов и чиновников выступили против первоначального проекта из-за его дороговизны. Сложную конструкцию арены спроектировала Заха Хадид, однако после долгих дебатов ее идеи были отклонены.
Правительству Японии пришлось одобрить дизайн нового проекта, автором которого стал Кэнго Кума. Он основан на традициях национальной японской архитектуры в стиле "дерево и зелень", в нем использованы мотивы древних средневековых построек, стадион подчеркнуто экологичен и умело вписан в окружающий ландшафт. Запланированная стоимость строительства сократилась с $2,1 млрд до $1,4 млрд, а вместимость стадиона уменьшилась с 80 до 68 тыс. человек. Особое внимание при планировке и строительстве уделялось инфраструктуре для людей с ограниченными возможностями.
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