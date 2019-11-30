Ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения малых народов - Володин

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. Об этом заявил в субботу журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

По его словам, "поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Госдумы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, - очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам". "Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок, - посоветовал Володин. - Пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране".

"Русские, венгры, поляки - на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то, что они - граждане Украины, их права постоянно нарушаются, - продолжил председатель Госдумы. - В том числе право на язык, когда Киев принимает закон об украинском языке как о единственном государственном и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях". При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным, заметил политик.

По его мнению, властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство - более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы - приняли решение о вхождении в состав РФ. "Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики", - уверен Володин. В качестве примера он напомнил, что после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка - русский, украинский и крымско-татарский.

"В Госдуму избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона - уважение ко всем народам нашей страны", - заключил спикер.