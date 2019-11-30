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В районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет, пилот погиб - власти Новороссийска

11:15 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет разбился в районе поселка Абрау-Дюрсо Краснодарского края, информации о жертвах, пострадавших и обстоятельствах произошедшего пока нет, сообщил ТАСС мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

"Упал вертолет, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются", - сказал он.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, "вертолет упал и загорелся", инцидент произошел утром в субботу.

"Пилот погиб", - сказал представитель администрации Новороссийска.



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