В районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет, пилот погиб - власти Новороссийска
11:15 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет разбился в районе поселка Абрау-Дюрсо Краснодарского края, информации о жертвах, пострадавших и обстоятельствах произошедшего пока нет, сообщил ТАСС мэр Новороссийска Игорь Дяченко.
"Упал вертолет, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются", - сказал он.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, "вертолет упал и загорелся", инцидент произошел утром в субботу.
"Пилот погиб", - сказал представитель администрации Новороссийска.
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