Впервые на авторском посте в "Фейсбук" появилась пометка "недостоверная информация"

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальная сеть "Фейсбук" впервые маркировала размещенный авторский пост пометкой "недостоверная информация", выполнив таким образом соответствующее требование властей Сингапура. Такая информация содержится в опубликованном в субботу примечании к материалу, размещенном в сети оппозиционным изданием "Стэйтс таймс ревью".

"В соответствии с законодательством, "Фейсбук" сообщает, что правительство Сингапура называет данную публикацию фальшивой", - говорится в заявлении соцсети. Как говорится в распространенном в субботу заявлении местной правительственной структуры по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете, "у "Фейсбука" и некоторых других интернет-платформ возникли технические проблемы по незамедлительному выполнению требований правительства страны, но все они обязались сотрудничать с властями".

Сингапурские власти потребовали в пятницу от "Фейсбука" опубликовать правки в один из постов, размещенных недавно местным оппозиционным изданием, что стало первым случаем, когда подобное предупреждение выносится интернет-платформе. Контрольный орган потребовал от автора из "Стэйтс таймс ревью" внести правки в материал, в котором, в частности, утверждается, что один из общественных деятелей, который ранее выступал с разоблачением правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.