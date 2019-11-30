В Госдуму внесен законопроект об ужесточение ответственности за незаконную частную охрану

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия разработала проект закона, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконную частную охранную деятельность, документ уже внесен в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос ТАСС.

"Росгвардией разработан проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности". Предусматриваемые законопроектом изменения позволят оказать профилактическое влияние на состояние дел в вопросе противодействия незаконной частной охранной деятельности, а также способствовать минимизации возможных человеческих жертв и причинения ущерба в результате осуществления данной незаконной деятельности", - сказали в ведомстве.

Также там отметили, что законопроект уже внесен в Госдуму и включен в примерную программу работы в период осенней сессии.



