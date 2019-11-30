В Госдуму внесен законопроект об ужесточение ответственности за незаконную частную охрану
12:45 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгвардия разработала проект закона, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконную частную охранную деятельность, документ уже внесен в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос ТАСС.
"Росгвардией разработан проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности". Предусматриваемые законопроектом изменения позволят оказать профилактическое влияние на состояние дел в вопросе противодействия незаконной частной охранной деятельности, а также способствовать минимизации возможных человеческих жертв и причинения ущерба в результате осуществления данной незаконной деятельности", - сказали в ведомстве.
Также там отметили, что законопроект уже внесен в Госдуму и включен в примерную программу работы в период осенней сессии.
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