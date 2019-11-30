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На боевое дежурство в Мурманской области заступил дивизион арктических ЗРК "Тор-М2ДТ"

13:15 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области. Об этом сообщил журналистам в субботу начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

По его словам, торжественная церемония прошла сегодня в Печенгском районе, где дислоцированы части соединения. "На опытное боевое дежурство самоходный зенитный ракетный дивизион заступил в августе", - отметил Серга.

ЗРК "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного вездехода "Витязь" предназначены для прикрытия важных административных, промышленных и военных объектов, а также сухопутных соединений от атаки средств воздушного нападения противника в условиях Крайнего Севера и Арктики. Комплекс обеспечивает контроль воздушного пространства и поражение крылатых ракет, авиабомб, самолетов, вертолетов и крупных беспилотных летательных аппаратов, не опознанных системой "свой-чужой" в ближней зоне.

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