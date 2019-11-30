Новым антидопинговым координатором ВФЛА станет Роберт Попов

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роберт Попов сменит Елену Иконникову в должности антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

"Всероссийская федерация легкой атлетики уведомила РУСАДА, что новым антидопинговым координатором федерации назначен Роберт Попов", - сообщила Пахноцкая.

"В настоящий момент идет реорганизация структуры ВФЛА. Но могу подтвердить, что Попов в ближайшее время приступит к работе в федерации в качестве антидопингового координатора. Необходимо решить некоторые организационные вопросы", - сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.